1 órája
Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál (fotókkal)
Személygépkocsi ütközött egy elektromos kerékpárossal Nyíregyházán. A balesetben a súlyosan megsérült az elektromos kerékpárt vezető személy.
A balesetben súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál
Fotó: Bordás Béla
Baleset történt Nyíregyházán: Péntek délután Nyíregyházán, a Pompás utcáról a 41-es főút Orosi úti szakaszára kanyarodott egy személygépkocsi és ütközött egy elektromos kerékpárossal, aki a helyszíni információk alapján súlyos sérülést szenvedett. A 65 éves személyt a mentők a helyszínen ellátták és kórházba szállították. A rendőrök intézkedtek és hozzákezdtek a baleset körülményeinek kivizsgálásához – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánálFotók: Bordás Béla
Ajánljuk még:
Csak néhány óra kellett a rendőröknek – otthonában kapták el a csengeri dohányboltbetörőt
Fájdalmas, ami a belvárosban történt! A VIDOR Fesztiválról indult haza, de nem hitte volna, hogy így végződik az este
FRISSÍTVE! Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár, mentők és tűzoltók a helyszínen