Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál (fotókkal)

Személygépkocsi ütközött egy elektromos kerékpárossal Nyíregyházán. A balesetben a súlyosan megsérült az elektromos kerékpárt vezető személy.

A balesetben súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál

Fotó: Bordás Béla

Baleset történt Nyíregyházán: Péntek délután Nyíregyházán, a Pompás utcáról a 41-es főút Orosi úti szakaszára kanyarodott egy személygépkocsi és ütközött egy elektromos kerékpárossal, aki a helyszíni információk alapján súlyos sérülést szenvedett. A 65 éves személyt a mentők a helyszínen ellátták és kórházba szállították. A rendőrök intézkedtek és hozzákezdtek a baleset körülményeinek kivizsgálásához – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál

Fotók: Bordás Béla

