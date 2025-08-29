Súlyosan megsérült az elektromos kerékpáros a Pompás utcánál (fotókkal)

Baleset történt Nyíregyházán: Péntek délután Nyíregyházán, a Pompás utcáról a 41-es főút Orosi úti szakaszára kanyarodott egy személygépkocsi és ütközött egy elektromos kerékpárossal, aki a helyszíni információk alapján súlyos sérülést szenvedett. A 65 éves személyt a mentők a helyszínen ellátták és kórházba szállították. A rendőrök intézkedtek és hozzákezdtek a baleset körülményeinek kivizsgálásához – adta hírül szerkesztőségünknek Bordás Béla, a város gondnoka.

