Karambol

2 órája

Baleset lassítja a forgalmat a reggeli csúcsban Nyíregyházán - fotókkal frissítve!

Szon.hu

Baleset Nyíregyházán. Pénteken reggel az Északi körút és a Vasvári Pál utca kereszteződésében karambol történt. 

baleset
Baleset a reggeli csúcsban Nyíregyházán
Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

Az Északi körúton a balra kanyarodó sávot foglalják el az összeütközött járművek, a Szabolcs Traffi és Útinfó facebook csoportba feltöltött fotó és információk alapján.

Frissítés!

Ráfutásos karambol történt Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán péntek reggel. Habár az anyagi kár jelentős, senki nem sérült meg a balesetben. A rendőrség intézkedett a helyszínen. 

Karambol Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

Sajnos ez már nem az első baleset péntek reggel. Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy kisteherautó borult fel.

