Baleset lassítja a forgalmat a reggeli csúcsban Nyíregyházán - fotókkal frissítve!

Baleset Nyíregyházán. Pénteken reggel az Északi körút és a Vasvári Pál utca kereszteződésében karambol történt.

Baleset a reggeli csúcsban Nyíregyházán

Forrás: Szabolcs Trafi/Útinfó

Az Északi körúton a balra kanyarodó sávot foglalják el az összeütközött járművek, a Szabolcs Traffi és Útinfó facebook csoportba feltöltött fotó és információk alapján.

Frissítés!

Ráfutásos karambol történt Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán péntek reggel. Habár az anyagi kár jelentős, senki nem sérült meg a balesetben. A rendőrség intézkedett a helyszínen.