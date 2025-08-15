Karambol
2 órája
Baleset lassítja a forgalmat a reggeli csúcsban Nyíregyházán - fotókkal frissítve!
Baleset Nyíregyházán. Pénteken reggel az Északi körút és a Vasvári Pál utca kereszteződésében karambol történt.
Az Északi körúton a balra kanyarodó sávot foglalják el az összeütközött járművek, a Szabolcs Traffi és Útinfó facebook csoportba feltöltött fotó és információk alapján.
Frissítés!
Ráfutásos karambol történt Nyíregyházán, a Vasvári Pál utcán péntek reggel. Habár az anyagi kár jelentős, senki nem sérült meg a balesetben. A rendőrség intézkedett a helyszínen.
Karambol NyíregyházánFotók: Bordás Béla
Sajnos ez már nem az első baleset péntek reggel. Fehérgyarmat és Tunyogmatolcs között egy kisteherautó borult fel.
