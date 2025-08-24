augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

16°
+25
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

2 órája

Teljes útzár Szabolcsban! Két autó karambolozott

Címkék#mentő#karambol#baleset#útzár

Mentők a helyszínen. Baleset történt a 3823-as úton.

Szon.hu

Baleset történt Szabolcs vármegyében. Összeütközött két személyautó a 3823-as út Kemecse és Nyírbogdány közötti szakaszán - írta a katasztrófavédelem.

baleset
Baleset történt Kemecse és Nyírbogdány között

Mentők is érkeztek a karambolhoz

A baktalórátházi hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintet útszakaszt.

Ez is érdekelheti:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu