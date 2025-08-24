Teljes útzár Szabolcsban! Két autó karambolozott

Baleset történt Szabolcs vármegyében. Összeütközött két személyautó a 3823-as út Kemecse és Nyírbogdány közötti szakaszán - írta a katasztrófavédelem.

Baleset történt Kemecse és Nyírbogdány között

Mentők is érkeztek a karambolhoz

A baktalórátházi hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintet útszakaszt.

