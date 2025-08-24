Baleset
1 órája
Teljes útzár Szabolcsban! Két autó karambolozott
Mentők a helyszínen. Baleset történt a 3823-as úton.
Baleset történt Szabolcs vármegyében. Összeütközött két személyautó a 3823-as út Kemecse és Nyírbogdány közötti szakaszán - írta a katasztrófavédelem.
Mentők is érkeztek a karambolhoz
A baktalórátházi hivatásos tűzoltók, áramtalanították a járműveket. A mentők is megérkeztek a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták az érintet útszakaszt.
