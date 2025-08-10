1 órája
Jogosítvány nélkül okozott durva balesetet Nagykállónál - Félpályás útzár! (fotók)
Tetejére borult egy autó. Baleset a nagykállói felüljárón.
Baleset történt Nagykálló közelében. Tetejére borult egy személygépkocsi az M3-as autópálya felüljáróján - erről jelent meg bejegyzés a Szabolcs Trafi/ Útinfó facebook csoportban.
Nagykállói felüljáró, épp most
– írták a posztban 13.50-kor vasárnap délután.
Tetejére borult egy személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán, Nagykállónál. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számolt be róla a katasztrófavédelem.
Tetejére borult egy autó NagykállónálFotók: Bordás Béla
– A felüljárón haladó autós eddig ismeretlen okból elvesztette az uralmát a gépjármű felett, megsodródott, megpördült és autójával a feje tetejére állt
– mondta el portálunknak Bordás Béla, aki a baleset után a helyszínen tartózkodott. Hozzátette, az elsődleges információk szerint a férfi nem a megfelelő sebességet választotta, a felüljáró ugyanis jelenleg építési terület, ott munkavégzés folyik, és a maximálisan megengedett sebesség a 40 kilométer/óra, amit a sofőr túllépett. Balesti tudósítónk hozzátette, a férfi nem szenvedett komoly sérülést, de az eset pikantériája, hogy nem rendelkezett vezetői engedéllyel, sőt, eltiltás hatálya alatt állt, így a baleset után a rendőrök előállították őt a Nyíregyházi Rendőrkapitányságon.
Ma már sajnos történt baleset. Az M3-as autópályán három személygépkocsi ütközött, több kilométeres torlódás alakult ki.
