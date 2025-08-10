Jogosítvány nélkül okozott durva balesetet Nagykállónál - Félpályás útzár! (fotók)

Baleset történt Nagykálló közelében. Tetejére borult egy személygépkocsi az M3-as autópálya felüljáróján - erről jelent meg bejegyzés a Szabolcs Trafi/ Útinfó facebook csoportban.

Baleset történt Nagykállónál

Forrás: facebook/szabolcstrafi

Nagykállói felüljáró, épp most

– írták a posztban 13.50-kor vasárnap délután.

Tetejére borult egy személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán, Nagykállónál. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek ki. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - számolt be róla a katasztrófavédelem.