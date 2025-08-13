augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

25°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Egymást érték az ütközések

2 órája

Törtek ma az autók Nyíregyházán: négy baleset egyetlen nap alatt

Címkék#ütközés#baleset#sérülés

Talán a hőség az oka annak, hogy ilyen sok az ütközés az utakon. Szerdán egymást érték a balesetek a megyeszékhelyen.

Munkatársunktól
Törtek ma az autók Nyíregyházán: négy baleset egyetlen nap alatt

Három autó ütközött reggel a Kemecsei úton

Fotó: Bozsó Katalin

Négy baleset történt szerdán Nyíregyházán, és bár több helyszínen is nagyon összetörtek a járművek, szerencsére senki sem sérült meg súlyosan.  

A Kemecsei úti balesetben ketten sérültek meg
A Kemecsei úti balesetben ketten sérültek meg 
Fotó: Bozsó Katalin

Egyik baleset érte a másikat 

Nyíregyházán, a Kemecsei úti benzinkút és Tüzép között baleset történt – írták meg többen is szerda reggel a  Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban. Voltak, akik úgy tudták, hogy két jármű ütközött frontálisan, majd kiderült: három gépkocsi ütközött össze a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – közölte a katasztrófavédelem

Hármas karambol Nyíregyházán

Fotók: Bozsó Katalin

Kecskés Lillától, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjétől megtudtuk: a helyszínről két középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. 

Alig telt el pár óra, újabb ütközésről kaptunk hírt. Két személygépkocsi karambolozott Nyíregyházán, a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. Mindkét autóban jelentős anyagi kár keletkezett. A helyszínre két mentőt is riasztottak, de szerencsére nem kellett kórházba szállítani senkit. 

Délutánra két baleset is jutott: a Szegfű utcán két autó koccant, az Országzászló téren pedig egy motoros nekiütközött egy autó hátuljának. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A rendőrség intézkedett a helyszínen – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu