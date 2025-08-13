2 órája
Törtek ma az autók Nyíregyházán: négy baleset egyetlen nap alatt
Talán a hőség az oka annak, hogy ilyen sok az ütközés az utakon. Szerdán egymást érték a balesetek a megyeszékhelyen.
Három autó ütközött reggel a Kemecsei úton
Fotó: Bozsó Katalin
Négy baleset történt szerdán Nyíregyházán, és bár több helyszínen is nagyon összetörtek a járművek, szerencsére senki sem sérült meg súlyosan.
Egyik baleset érte a másikat
Nyíregyházán, a Kemecsei úti benzinkút és Tüzép között baleset történt – írták meg többen is szerda reggel a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban. Voltak, akik úgy tudták, hogy két jármű ütközött frontálisan, majd kiderült: három gépkocsi ütközött össze a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.
Hármas karambol NyíregyházánFotók: Bozsó Katalin
Kecskés Lillától, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezőjétől megtudtuk: a helyszínről két középkorú nőt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
Alig telt el pár óra, újabb ütközésről kaptunk hírt. Két személygépkocsi karambolozott Nyíregyházán, a Kállói út-Lujza utca kereszteződésében. Mindkét autóban jelentős anyagi kár keletkezett. A helyszínre két mentőt is riasztottak, de szerencsére nem kellett kórházba szállítani senkit.
Újabb baleset Nyíregyházán, két mentőt is riasztottak! - fotókkal frissítve!
Délutánra két baleset is jutott: a Szegfű utcán két autó koccant, az Országzászló téren pedig egy motoros nekiütközött egy autó hátuljának. Személyi sérülés egyik esetben sem történt. A rendőrség intézkedett a helyszínen – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok.
Baleset Nyíregyháza belvárosában – motoros és személyautó ütközött (fotók)
