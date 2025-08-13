Törtek ma az autók Nyíregyházán: négy baleset egyetlen nap alatt

Négy baleset történt szerdán Nyíregyházán, és bár több helyszínen is nagyon összetörtek a járművek, szerencsére senki sem sérült meg súlyosan.

A Kemecsei úti balesetben ketten sérültek meg

Fotó: Bozsó Katalin

Egyik baleset érte a másikat

Nyíregyházán, a Kemecsei úti benzinkút és Tüzép között baleset történt – írták meg többen is szerda reggel a Szabolcs Trafi/Útinfó Facebook-csoportban. Voltak, akik úgy tudták, hogy két jármű ütközött frontálisan, majd kiderült: három gépkocsi ütközött össze a Zsuzsanna utca közelében. Csak a vezetők utaztak a járművekben, amelyeket a város hivatásos tűzoltói áramtalanítottak. A balesethez a társhatóságok is megérkeztek – közölte a katasztrófavédelem.