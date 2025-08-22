augusztus 22., péntek

Baleset

47 perce

Baleset és útzár Nagykállónál! Fának ütközött egy autó, mentők a helyszínen!

Címkék#mentő#Nagykálló#fának ütközött#baleset

Félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon. Baleset történt a 4911-es úton.

Szon.hu

Baleset történt Nyíregyháza és Nagykálló között. Lesodródott az úttestről, majd fának ütközött egy gépkocsi a 4911-es út 6-os kilométerszelvényénél - közölte a katasztrófavédelem.

baleset
Újabb baleset történt pénteken. Ezúttal Nagykálló és Nyíregyháza között ütközött fának egy autó
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Baleset, útzár

A járműben ketten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Információink szerint egy személy könnyebben sérült a balesetben.

