Baleset és útzár Nagykállónál! Fának ütközött egy autó, mentők a helyszínen!

Újabb baleset történt pénteken. Ezúttal Nagykálló és Nyíregyháza között ütközött fának egy autó

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A járműben ketten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Információink szerint egy személy könnyebben sérült a balesetben.

