Baleset és útzár Nagykállónál! Fának ütközött egy autó, mentők a helyszínen!
Félpályán halad a forgalom az érintett útszakaszon. Baleset történt a 4911-es úton.
Baleset történt Nyíregyháza és Nagykálló között. Lesodródott az úttestről, majd fának ütközött egy gépkocsi a 4911-es út 6-os kilométerszelvényénél - közölte a katasztrófavédelem.
Baleset, útzár
A járműben ketten utaztak. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók és a mentők félpályás útlezárás mellett végzik a munkálatokat.
Információink szerint egy személy könnyebben sérült a balesetben.
