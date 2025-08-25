2 órája
Három baleset egy nap alatt Szabolcsban – nem volt nyugodt a vasárnap
A tűzoltók minden esetben gyorsan áramtalanították a járműveket, és biztosították a helyszínt. Több baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasárnap.
A megyében vasárnap több közlekedési baleset történt. Három helyszínen volt szükség a tűzoltók beavatkozására.
Több baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasárnap
Személygépkocsi és kisteherautó ütközött össze vasárnap reggel a 3823-as úton, Nyírbogdánynál. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.
Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Nyíregyházán, a Rigó utcában. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket.
Karambol Nyíregyházán - Egy gyermeket kórházba szállítottak! (fotók)
Lesodródott a 4906-os útról egy személygépkocsi Nyírbátor térségében. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Személyi sérülés nem történt.
–írta a katasztrófavédelem
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Ajánljuk még:
Mentős hunyt el az M3-ason, szörnyű baleset lett a végzete
Műtét lett a vége a nyíregyházi ütközésnek – a rendőrség is keresi a balesetet okozó gyerekeket
Ajánljuk még:
Elszakadt a cérna egy nyíregyházi autósnál
Valaki megosztotta, hogy hónapok óta rostokol két autó a munkahelyénél lévő közterületi parkolóban. Zavarja a dolgozókat és a hozzájuk érkezőket is, hiszen hosszú ideje elfoglalnak két helyet. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Nem álltak meg egy STOP táblánál. Halálos baleset történt Nyírtassnál
Tragédia Nyírtassnál: egy 24 éves lány vesztette életét a balesetben (videó)
Két autó ütközött össze a 4-es főúton Nyírtass közelében, ahol öt ember beszorult a járművekbe. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Harminc éve tragikus körülmények között vesztette életét egy 6 éves nyíregyházi kisfiú
Harminc éve halt meg egy hatéves nyíregyházi kisfiú, akit vonatdobálók öltek meg
A rendőrség soha nem találta meg a vonatdobálás elkövetőjét. Harminc évvel ezelőtt szörnyű tragédia rázta meg az országot: augusztus 11-én vonatdobálás áldozata lett egy 6 éves nyíregyházi kisfiú. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
A közlekedés gyásznapja!
Erre nincsenek szavak: kilencen haltak meg halálos tömegszerencsétlenségben Szabolcs útjain
Alig több mint 24 óra alatt négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Beregben. Sajnos bekövetkezett az, mire szerencsére nagyon ritkán van példa; a csütörtöki halálos tömegszerencsétlenség, pénteken pedig a halálos tömegbaleset miatt nem túlzás azt mondani, hogy ez lett a közlekedés gyásznapja, s akkor a többi balesetről még nem is szóltunk, ahogy a rohodi ütközésről sem, ahol egy férfi hunyt el a karambolban. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkbe.
Baleset
- Két autó ütközött a 41-esen – mentő érkezett a helyszínre (fotók)
- Árokpartnak ütközött, majd felborult – mentők vitték el a sérültet Nagyszállásnál (fotók)
- FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek
- Baleset Nyíregyháza belvárosában – motoros és személyautó ütközött (fotók)
- Baleset bénítja a 4-es főutat – robbanásveszély áll fenn a kifolyt üzemanyag miatt (fotók)