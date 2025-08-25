augusztus 25., hétfő

Baleset

2 órája

Három baleset egy nap alatt Szabolcsban – nem volt nyugodt a vasárnap

A tűzoltók minden esetben gyorsan áramtalanították a járműveket, és biztosították a helyszínt. Több baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasárnap.

Szon.hu

A megyében vasárnap több közlekedési baleset történt. Három helyszínen volt szükség a tűzoltók beavatkozására.

Három baleset egy nap alatt Szabolcsban
Három baleset egy nap alatt Szabolcsban
Illusztráció: Getty Images

Több baleset is történt Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vasárnap

Személygépkocsi és kisteherautó ütközött össze vasárnap reggel a 3823-as úton, Nyírbogdánynál. A baktalórántházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, majd a helyszínelés után megszüntették a közúti akadályt.

Két személygépkocsi ütközött össze tegnap kora délután Nyíregyházán, a Rigó utcában. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járműveket.

Lesodródott a 4906-os útról egy személygépkocsi Nyírbátor térségében. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Személyi sérülés nem történt.

írta a katasztrófavédelem

Elszakadt a cérna egy nyíregyházi autósnál

Valaki megosztotta, hogy hónapok óta rostokol két autó a munkahelyénél lévő közterületi parkolóban. Zavarja a dolgozókat és a hozzájuk érkezőket is, hiszen hosszú ideje elfoglalnak két helyet.

Nem álltak meg egy STOP táblánál. Halálos baleset történt Nyírtassnál

Két autó ütközött össze a 4-es főúton Nyírtass közelében, ahol öt ember beszorult a járművekbe.

 Harminc éve tragikus körülmények között vesztette életét egy 6 éves nyíregyházi kisfiú

A rendőrség soha nem találta meg a vonatdobálás elkövetőjét. Harminc évvel ezelőtt szörnyű tragédia rázta meg az országot: augusztus 11-én vonatdobálás áldozata lett egy 6 éves nyíregyházi kisfiú.

A közlekedés gyásznapja!

Alig több mint 24 óra alatt négy ember vesztette életét Szabolcs-Szatmár-Beregben. Sajnos bekövetkezett az, mire szerencsére nagyon ritkán van példa; a csütörtöki halálos tömegszerencsétlenség, pénteken pedig a halálos tömegbaleset miatt nem túlzás azt mondani, hogy ez lett a közlekedés gyásznapja, s akkor a többi balesetről még nem is szóltunk, ahogy a rohodi ütközésről sem, ahol egy férfi hunyt el a karambolban.

Baleset

A dosszié további cikkei
