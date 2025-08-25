Három baleset egy nap alatt Szabolcsban – nem volt nyugodt a vasárnap

Lesodródott a 4906-os útról egy személygépkocsi Nyírbátor térségében. A nyírbátori hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd átadták a helyszínt a rendőröknek. Személyi sérülés nem történt.

–írta a katasztrófavédelem

