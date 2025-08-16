augusztus 16., szombat

Életet ment

20 perce

Kirepült a lány az autóból és meghalt Kisvárdánál

Címkék#baleset#biztonsági öv#sérülés

Egyetlen mozdulat akár felére is csökkentheti a halálos balesetek kockázatát, a gyerekülés alkalmazása 70 százalékkal mérsékelheti a sérülés esélyét. A biztonsági öv sok életet menthetett volna meg Szabolcsban is.

Munkatársunktól
Kirepült a lány az autóból és meghalt Kisvárdánál

Az újfehértói halálos baleset vétlen áldozata nem volt bekötve

Fotó: Archív fotó: Bordás Béla

Sokkoló videót tett közzé Facebook-oldalán a rendőrség: a pár másodperces felvétel azt mutatja be, biztonsági öv használata nélkül milyen sérüléseket okoz egy ütközés. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának statisztikái szerint a biztonsági öv használata akár felére is csökkentheti a halálos balesetek kockázatát, a gyerekülés megfelelő alkalmazása 70 százalékkal mérsékelheti a kisgyermekek sérülésének esélyét. Az M1-es autópályán júliusban négyen vesztették életüket – köztük egy 4 éves kislány, s kiderült: egyikük sem volt bekötve. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már olyan halálos baleset, ahol az öv használata életet menthetett volna. 

A nyírpazonyi balesetet okozó sofőr nem használt biztonsági övet, megsérült
A nyírpazonyi balesetet okozó sofőr nem használt biztonsági övet, megsérült
Fotó: Sipeki Péter

A biztonsági öv megmenthette volna az életét

Súlyos közúti baleset történt augusztus 7-én a 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között: két személyautó ütközött frontálisan. A karambolt egy olyan férfi okozta, akit korábban eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el – a férfit azóta a rendőrség elfogta. A balesetben egy szabályosan közlekedő, 42 éves nő is megsérült. 

2023. augusztus 11-én a 4-es számú főúton, Újfehértó közelében elaludt egy sofőr menet közben. Felhajtott a padkára, ekkor valószínűleg felébredt és elrántotta a kormányt, amitől nekicsapódott a szemből érkező másik kocsinak. A vétlen sofőr, egy 65 éves férfi azonnal meghalt, két utasát a tűzoltók vágták ki a roncsból, őket kórházba vitték. A sofőr - aki elaludt - szintén súlyosan megsérült. 

A helyszíni szemle során kiderült, hogy a balesetben elhunyt férfi nem használta a biztonsági övet.

Halálos baleset a 4-esen

Fotók: Bordás Béla

Felfüggesztett fogházbüntetést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a Nyíregyházi Járási Ügyészség azzal a fiatal férfival szemben, aki 2022. október 31-én gyermekkori barátnőjével autózott. A 4-es főúton Kisvárda irányába tartottak, amikor egy kanyarban a férfi nagy sebessége miatt áttért a szemközti sávba, majd lesodródott az útpadkára, ahol egy jelzőoszlopnak, az árokban pedig egy fatuskónak ütközött. A jobb oldali első ülésen utazó fiatal nő, aki nem kötötte be a biztonsági övet, kirepült az autóból és az aszfaltra esett. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életét a gondos kórházi kezelés sem tudta megmenteni. 

A gyerek előrerepült

Tar Béla gépjármű-szakoktató, egykori helyszínelő lapunknak korábban elmondta, sajnos ő is találkozott olyan esettel, amikor a passzív biztonsági eszközök használatának mellőzése vezetett sérüléshez. 

Egy ráfutásos ütközés volt, a gyermek az autóban az ülések között állt, majd amikor a másik jármű hátulról nekiütközött a gépkocsinak, előrerepült. Súlyos fejsérülést szenvedett, de szerencsére nem volt akkora a sebesség, hogy az életébe kerüljön a szülők hanyagsága.

– Az is a szerencsének köszönhető, hogy a gyermek a műszerfalnak, és nem a szélvédőnek csapódott – elevenítette fel a balesetet Tar Béla, aki arról is beszélt, hogy a tanulóvezetőknél is megesik: elfelejtik bekötni a biztonsági övet, még vizsgán is. 

– A balesetek legfőbb okai az év minden időszakában ugyanazok: a gyorshajtás, az elsőbbség meg nem adása, a felelőtlen előzés és kanyarodás. Ugyanakkor a balesetek kimenetele nagyban függ attól is, az utasok használták-e a passzív biztonsági berendezéseket – ezt Szikszai Tihamér rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára mondta lapunknak korábban és hozzátette: a gyermekek biztonsága érdekében rendkívül fontos, hogy a megfelelő gyermekülésben utazzanak az autóban. 

– A gyermek testét több ponton is védik ezek az eszközök, ahogy a felnőtteknek is használni kell a biztonsági övet, ha tetszik, ha nem.

 Fontos tudni, hogy új szabályok léptek életbe július 5-én a biztonsági öv kapcsán. A törvénymódosítás értelmében objektív felelősség alá esik a biztonsági öv használata. Ez azt jelenti, hogy a jármű üzembentartója – vagy bizonyos esetekben akár a jármű használója – fog felelni az utasok övhasználatáért is.

A biztonsági öv használati arányának felméréséből kiderült

  • Magyarországon az első ülésen ülők 88
  • a hátsó ülésen utazók 57 százaléka használja 
  • a gépjárműben utazó gyermekek közül 10-ből átlagosan 4 nem megfelelő védelemmel vesz részt a közlekedésben 
