Kirepült a lány az autóból és meghalt Kisvárdánál

Sokkoló videót tett közzé Facebook-oldalán a rendőrség: a pár másodperces felvétel azt mutatja be, biztonsági öv használata nélkül milyen sérüléseket okoz egy ütközés. Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának statisztikái szerint a biztonsági öv használata akár felére is csökkentheti a halálos balesetek kockázatát, a gyerekülés megfelelő alkalmazása 70 százalékkal mérsékelheti a kisgyermekek sérülésének esélyét. Az M1-es autópályán júliusban négyen vesztették életüket – köztük egy 4 éves kislány, s kiderült: egyikük sem volt bekötve. Sajnos Szabolcs-Szatmár-Beregben is történt már olyan halálos baleset, ahol az öv használata életet menthetett volna.

A nyírpazonyi balesetet okozó sofőr nem használt biztonsági övet, megsérült

Fotó: Sipeki Péter

A biztonsági öv megmenthette volna az életét

Súlyos közúti baleset történt augusztus 7-én a 4-es főúton, Nyírpazony és Nyíregyháza között: két személyautó ütközött frontálisan. A karambolt egy olyan férfi okozta, akit korábban eltiltottak a járművezetéstől. Az ütközés pillanatában nem viselt biztonsági övet, és olyan erővel csapódott be, hogy beverte a fejét a szélvédőbe. A férfi ahelyett, hogy segítséget kért volna, elhagyta a helyszínt, és egy közeli kukoricásban rejtőzött el – a férfit azóta a rendőrség elfogta. A balesetben egy szabályosan közlekedő, 42 éves nő is megsérült.