Horror Tivadaron: felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkos akart lenni (videóval)

Vasárnap este 10 óra után szirénák hangja törte meg a Tisza-parti kistelepülés nyugodt estéjét. Mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát, ahol a családi tragédia történt.

A rendőrség emberölés kísérletének gyanúja miatt folytat nyomozást a tivadari családi tragédia ügyében

Családi tragédia – bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség

Portálunk értesülései szerint egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd a tettét követően önmagával is végezni akart. Úgy tudjuk, hogy még mielőtt kiérkeztek a tűzoltók az egyik szomszédnak sikerült megfékeznie a lángokat. A mentők két embert égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

Portálunk kérdésére a rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a „Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni.”

A sérültek állapotával kapcsolatban megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, várjuk a válaszukat.