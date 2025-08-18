augusztus 18., hétfő

Családi dráma

1 órája

Horror Tivadaron: felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkos akart lenni (videóval)

Címkék#rendőrség#tivadari#tragédia#bűncselekmény

A szomszéd kezdte meg a tűz oltását. Családi tragédia történt Tivadaron: egy férfi vasárnap késő este felgyújtotta a feleségét, majd öngyilkos akart lenni.

Munkatársunktól

Vasárnap este 10 óra után szirénák hangja törte meg a Tisza-parti kistelepülés nyugodt estéjét. Mentők, tűzoltók, rendőrök lepték el a Petőfi és Szabadság utca sarkát, ahol a családi tragédia történt.

családi tragédia, Tivadar, felgyújtotta a feleségét
A rendőrség emberölés kísérletének gyanúja miatt folytat nyomozást a tivadari családi tragédia ügyében
Illusztráció: MW-Archív

Családi tragédia – bűncselekmény miatt nyomoz a rendőrség

Portálunk értesülései szerint egy férfi felgyújtotta a feleségét, majd a tettét követően önmagával is végezni akart. Úgy tudjuk, hogy még mielőtt kiérkeztek a tűzoltók az egyik szomszédnak sikerült megfékeznie a lángokat. A mentők két embert égési sérülésekkel szállítottak kórházba.

Portálunk kérdésére a rendőrségtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy aSzabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés kísérlete bűncselekmény gyanúja miatt folytat büntetőeljárást, a nyomozás érdekeire tekintettel bővebb tájékoztatást jelenleg nem áll módunkban adni.”

A sérültek állapotával kapcsolatban  megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, várjuk a válaszukat.

Kollégáink a helyszínre tartanak, hogy minél több információt megtudjanak a történtekről.

 

