augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

30°
+31
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bukta

1 órája

Csempészcigit ide dugni? Olyat bukott a renault-s Beregsuránynál, hogy köszönte szépen Zizi! – videóval

Címkék#csempészáru#Beregsurány#NAV#Zizi

Zizit nem tudta megtéveszteni az a sofőr, aki dohánytermékeket próbált átcsempészni Beregsuránynál a határon. Több mint ezer doboz cigarettát rejtette el a jármű gyári üregeiben.

Szon.hu

Mintegy két és félmillió forint értékű rejtett dohányárut leplezett le szimatával Zizi, a NAV szolgálati kutyája Beregsuránynál. 

Csempészáru a kocsiban: cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája
Csempészáru a kocsiban:  cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A NAV négylábúját nem tudta megtéveszteni az a sofőr, aki a csempészáruját egy kishaszongépjármű gyári üregibe próbálta elrejteni a vámosok elől. Az autó tulajdonosa mindössze a megengedett mennyiségű, azaz két doboz cigarettát és egy liter alkoholtartalmú italt jelentett be a határátlépéskor. A pénzügyőrök azonban szigorított vámvizsgálatot tartottak szükségesnek, melyhez Zizi, a NAV szolgálati kutyája is csatlakozott. A kifejezetten dohányáru felderítésére kiképzett ifjú eb az autó oldalfalainál és a kesztyűtartónál is pozitív jelzést adott. A NAV munkatársai több mint ezer doboz különböző márkájú cigarettát, valamint kétezer darab Terea típusú, ukrán zárjeggyel ellátott hevítésre szánt dohányterméket találtak elrejtve a jármű gyári üregeiben.

Csempészáru a kocsiban:  cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája
Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A vámosok a mintegy két és félmillió forint értékű dohányárut, valamint a járművet lefoglalták és a férfival szemben közel ötmillió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Csempészáru a kocsiban: cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája
Csempészáru a kocsiban:  cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája

🐕‍🦺A NAV szolgálati kutyái több mint 250 ezer szagot képesek elkülöníteni. A különleges kiképzés eredményeként a rejtett vagy elfedni próbált illatmintákat is felismerik a trükkös csempészmódszerek ellenére is.☝️

Zizi beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu