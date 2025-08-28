Csempészcigit ide dugni? Olyat bukott a renault-s Beregsuránynál, hogy köszönte szépen Zizi! – videóval

Mintegy két és félmillió forint értékű rejtett dohányárut leplezett le szimatával Zizi, a NAV szolgálati kutyája Beregsuránynál.

Csempészáru a kocsiban: cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A NAV négylábúját nem tudta megtéveszteni az a sofőr, aki a csempészáruját egy kishaszongépjármű gyári üregibe próbálta elrejteni a vámosok elől. Az autó tulajdonosa mindössze a megengedett mennyiségű, azaz két doboz cigarettát és egy liter alkoholtartalmú italt jelentett be a határátlépéskor. A pénzügyőrök azonban szigorított vámvizsgálatot tartottak szükségesnek, melyhez Zizi, a NAV szolgálati kutyája is csatlakozott. A kifejezetten dohányáru felderítésére kiképzett ifjú eb az autó oldalfalainál és a kesztyűtartónál is pozitív jelzést adott. A NAV munkatársai több mint ezer doboz különböző márkájú cigarettát, valamint kétezer darab Terea típusú, ukrán zárjeggyel ellátott hevítésre szánt dohányterméket találtak elrejtve a jármű gyári üregeiben.

Csempészáru a kocsiban: cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal facebook oldala

A vámosok a mintegy két és félmillió forint értékű dohányárut, valamint a járművet lefoglalták és a férfival szemben közel ötmillió forint vámigazgatási bírságot szabtak ki.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Csempészáru a kocsiban: cigarettát szimatolt ki Zizi, a NAV szolgálati kutyája

A NAV szolgálati kutyái több mint 250 ezer szagot képesek elkülöníteni. A különleges kiképzés eredményeként a rejtett vagy elfedni próbált illatmintákat is felismerik a trükkös csempészmódszerek ellenére is.

Zizi beszerzéséhez az Európai Unió CCEI programja nyújtott pénzügyi támogatást.