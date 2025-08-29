Csak néhány óra kellett a rendőröknek – otthonában kapták el a csengeri dohányboltbetörőt

Rendőrkézen a csengeri dohányboltbetörő: a Mátészalkai Rendőrkapitányság Csengeri Rendőrőrse lopás megalapozott gyanúja miatt folytat büntetőeljárást T. A. 26 éves csengeri lakos ellen.

Elfogták a csengeri dohányboltbetörőt

Fotó: police.hu

Otthonában kapták el a csengeri dohányboltbetörőt

A nyomozás adatai szerint a férfi augusztus 27-én hajnalban betört egy csengeri Nemzeti Dohányboltba, ahonnan dohánytermékeket és pénzt vitt el. A bejelentés után a rendőrök haladéktalanul megkezdték az elkövető azonosítását, felkutatását. Az adatgyűjtés eredményeképpen rövid időn belül azonosították, majd néhány órával később a lakóhelyén elfogták.

Kiderült, hogy T. A. az elmúlt napokban két másik ingatlanba is betört. A 26 éves férfi a kihallgatása alatt a bűncselekmények elkövetését beismerte. A rendőrök őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. –írta a police.hu