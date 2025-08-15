Rajtaütés Szabolcsban: lecsaptak a dílerre a zsaruk

Lakat alatt a díler. A szabolcsi nyomozók a DELTA Programban elfogtak egy nyírpazonyi férfit, aki fogyasztotta és árusította is a saját termesztéséből származó marihuánát - közölte a rendőrség.

Dílert fogtak Nyírpazonynál

Forrás: rendőrség

Elfogták a dílert

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Felderítő Osztályának nyomozói a Delta Program keretében a napokban fogták el kábítószer-kereskedelem gyanújával az 54 éves Cs. A. Gy.-t. A férfi egy Nyírpazony külterületén található fás-bokros környezetben fekvő ingatlanon termesztett cannabisnövényeket. A nyomozók alaposan átkutatták az ingatlant, és a gondosan nevelt, rendszeresen tápoldatokkal öntözött, különböző fejlettségű 6 tő cannabisnövény mellett egy fa lombjában elrejtett málhazsákban digitális mérleget és másfél kilogrammnyi szárított zöld növényi származékot – az igazságügyi botanikus szakértő véleménye alapján marihuánát –, valamint a férfi levetett kabátjának zsebében hárommillió forint összegű pénzt foglaltak le.

A rendőrök előállították a férfit a Nyíregyházi Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer-kereskedelem bűntett gyanújával kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

