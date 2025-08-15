Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)

A „Nyírbátorban Hallottam!” Facebook-csoportban osztották meg azokat a videókat, amelyeken bár az elkövetők nem felismerhetők, mégis jól látszik, milyen módszerrel dolgoznak a betörők.

„Ez Nyírbátor, Táncsics utca – 3 nap alatt 2 betörés! Mindenki fokozottan figyeljen oda, mert ezek bármire képesek! Osszátok a felvételt!” – írta egy hölgy a videókhoz.