Nyírbátori birtokháborítók

28 perce

Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)

Íme a videók!

Nagy Zoltán
Hidegzuhanyként érte a nyírbátori nőt, amikor a felkavaró felvételeken látta, mit műveltek éjszaka a házánál! (felkavaró videók)

Forrás: Nyírbátorban Hallottam! / Facebook

A „Nyírbátorban Hallottam!” Facebook-csoportban osztották meg azokat a videókat, amelyeken bár az elkövetők nem felismerhetők, mégis jól látszik, milyen módszerrel dolgoznak a betörők.

„Ez Nyírbátor, Táncsics utca – 3 nap alatt 2 betörés! Mindenki fokozottan figyeljen oda, mert ezek bármire képesek! Osszátok a felvételt!” – írta egy hölgy a videókhoz.

 

