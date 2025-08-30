Baleset
2 órája
Drámai pillanatok a belvárosban: két kocsi rohant egymásnak
Összecsattantak a kocsik Nyíregyházán – csoda, hogy senki sem sérült meg.
Fotó: Bordás Béla
– Két személygépkocsi ütközött össze szombat délután Nyíregyházán a Debreceni út és Hatzel térnél. Az ütközésben személyi sérülés nem történt, a felek a felelősség kérdésében a helyszínen megegyeztek – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok.
