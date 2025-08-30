augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

30°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

24 perce

Drámai pillanatok a belvárosban: két kocsi rohant egymásnak

Címkék#személygépkocsi#Debreceni út#Nyíregyháza

Összecsattantak a kocsik Nyíregyházán – csoda, hogy senki sem sérült meg.

Szon.hu
Drámai pillanatok a belvárosban: két kocsi rohant egymásnak

Fotó: Bordás Béla

– Két személygépkocsi ütközött össze szombat délután Nyíregyházán a Debreceni út és Hatzel térnél. Az ütközésben személyi sérülés nem történt, a felek a felelősség kérdésében a helyszínen megegyeztek – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu