Baleset
1 órája
Egy pillanat alatt történt a baj! Csúnya baleset Fábiánháza határában!
Árokba csapódott egy autó Fábiánháza és Nyírcsaholy között – tűzoltók és mentők is a helyszínen.
Forrás: traffipax Mátészalka és környéke
Fábiánháza és Nyírcsaholy közt hajtott egy autó az árokba szombaton este 19.30 körül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól megtudtuk, a mátészalkai egységek vonultak ki az esethez, a tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az esethez a mentőket is riasztották, amint válaszolnak kérdésünkre, közölni fogjuk.
