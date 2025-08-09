Egy pillanat alatt történt a baj! Csúnya baleset Fábiánháza határában!

Fábiánháza és Nyírcsaholy közt hajtott egy autó az árokba szombaton este 19.30 körül. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól megtudtuk, a mátészalkai egységek vonultak ki az esethez, a tűzoltók áramtalanították a gépjárművet. Az esethez a mentőket is riasztották, amint válaszolnak kérdésünkre, közölni fogjuk.