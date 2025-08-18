augusztus 18., hétfő

2 órája

„Ekkor látták utoljára…” – Rejtélyes módon tűnt el egy nő Szabolcsból!

Címkék#Szabolcs#Hodász#intézmény

A hodászi otthon lakója nyomtalanul eltűnt – a rendőrség és az intézmény is aggódva keresi. Vajon mi történhetett a zavart nővel?

Szon.hu
„Ekkor látták utoljára…” – Rejtélyes módon tűnt el egy nő Szabolcsból!

Forrás: Facebook / Szent Miklós Ápoló Gondozó Otthon Hodász

Rejtélyes eltűnés tartja izgalomban a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Hodász lakóit és a környékbelieket. A Szent Miklós Ápoló-Gondozó Otthon lakója, a 166–170 cm magas, barna hajú és barna szemű Dávid Anita néhány nappal ezelőtt tűnt el – azóta senki sem látta.

Forrás: police.hu

Az intézmény már többször is közleményt adott ki, hangsúlyozva: a nő zavart állapotban lehet, és nagy valószínűséggel tömegközlekedéssel próbálhatott eljutni valahová – de hogy hová, azt senki sem tudja.

Utolsó ismert ruházata:

Fekete pamut póló (rövid ujjú)

Fekete, háromnegyedes nadrág (vádliig érő)

A 51–60 kg közötti testsúlyú nő vékony testalkatú, ajkai keskenyek, haját pedig rövidre vágatta. Akár Te is láthattad már – csak nem tudtad, hogy éppen egy eltűnt embert nézel…

Mit lehet tudni a körülményekről?

Az otthon dolgozói szerint Anita zavart lehetett, mikor eltávozott az intézményből. Egyelőre nem tudni, hogy saját döntésből ment el, vagy esetleg valami külső esemény miatt távozott hirtelen. Annyi biztos: azóta sem tért vissza, és életjelet sem adott magáról.

A rendőrség is bekapcsolódott a keresésbe, és minden lakost arra kérnek: aki bármit tud róla, látta, vagy felismeri, haladéktalanul hívja a 112-t, vagy az intézmény számát: +36 44 550 500.

Oszd meg Te is!

Egy megosztás is életeket menthet – lehet, hogy épp a Te ismerőseid között van valaki, aki felismeri őt.

Ne hagyjuk, hogy nyomtalanul eltűnjön egy ember – segítsünk együtt hazatalálni!

 

