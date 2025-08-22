Tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltót gyászolnak Beregben

„Ismét kevesebben lettünk, kevesebben egy bajtárssal, egy baráttal, egy édesapával. Kevesebbek lettünk két szorgos kézzel, akire mindig számítani lehetett. Kevesebbek lettünk egy bátor szívvel, aki nem rettent meg soha, ha segítségre volt szükség. Kevesebbek lettünk egy mosollyal, amit mindig az arcunkra csaltál mióta ismertelek..." Elhunyt tűzoltót gyászolnak Beregben.

Pálovics László önkéntes és önkormányzati tűzoltó tragikus hirtelenséggel hunyt el, három gyermeke maradt félárván

Fotó: Tarpai Tűzoltó Egyesület közösségi oldala

Ezekkel a sorokkal búcsúzik a Tarpai Tűzoltó Egyesület Pálovics Lászlótól, aki augusztus 20-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Távozásával három kiskorú gyermek maradt édesapa nélkül. László fiatal kora ellenére hosszú ideje aktív tagja, rajparancsnoka és gépjármű-vezetője volt a Tarpai Tűzoltó Egyesületnek, és rajparancsnoka a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság „A" szolgálati csoportjának. Távozása mindkét szervezet számára nagy nagy veszteség.

Elhunyt egy kiváló önkéntes és önkormányzati tűzoltó – szombaton vesznek végső búcsút tőle

Mindig, mindenben számíthattunk rá rajparancsnokként, gépkocsivezetőként mindig ott volt, ahol segítségre volt szükség. Hatalmas veszteség a halála mindannyiunknak

– mondta portálunknak Gál Zoltán, a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság elnöke. Mint megtudtuk, a 47 éves bajtársuk a Tisza-parton pihent, amikor hirtelen rosszul lett, összeomlott a keringése és sajnos az életét már nem tudták megmenteni.

– Három kisgyermek édesapja volt, a legkisebb még csak most megy első osztályba, a legnagyobb hatodikos. A családnak minden segítségre és támogatásra szüksége van, ezért is döntöttünk úgy, hogy a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság saját halottjának tekinti Lászlót, akitől augusztus 23-án, szombaton 13 órától a tarpai köztemetőben veszük végső búcsút. A Tarpai Tűzoltó Egyesülettel közösen úgy döntöttünk., hogy létrehozunk egy adományvonalat, itt lehetőség van arra, hogy a hirtelen magára maradt családot támogassák ebben a nagyon szomorú és nehéz időszakban. A gyűjtéshez bárki csatlakozhat, a számlaszám a Magyar Tűzoltó Szövetség és a Vásárosnaményi Önkormányzati Tűzoltóság közösségi oldalán is megtalálható. A bankszámlára utalt minden forint közvetlenül a családot segíti – tette hozzá.