Gyűjtést szerveznek a tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltó gyerekeinek

Fotó: Tarpai Tűzoltó Egyesület közösségi oldala

Az önkéntes és hivatásos tűzoltó éppen a családjával pihent, mikor egyszer csak összeesett, már nem tudtak rajta segíteni. A családja és a bajtársai szombaton kísérték utolsó útjára, a félárván hagyott gyerekei számára pedig gyűjtést szerveztek a helyiek. A család minden segítséget szívesen fogad. –írta a Tények

