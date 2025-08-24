augusztus 24., vasárnap

Gyász

2 órája

Gyűjtést szerveznek a tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltó gyerekeinek

Mély megrendüléssel búcsúznak kollégái és szerettei attól a férfitól, aki életét a közösség szolgálatának szentelte. A beregi térségben mindenki gyászolja az elhunyt tűzoltó tragikus távozását.

Szon.hu

Gyűjtést szerveznek az elhunyt tűzoltó gyerekeinek: tragikus hirtelenséggel meghalt egy 47 éves tarpai tűzoltó a Tisza-parton. 3 kiskorú gyereket hagyott félárván. 

Gyűjtést szerveznek a tragikus hirtelenséggel elhunyt tűzoltó gyerekeinek
Fotó: Tarpai Tűzoltó Egyesület közösségi oldala

Gyűjtést szerveznek az elhunyt tűzoltó gyerekeinek

Az önkéntes és hivatásos tűzoltó éppen a családjával pihent, mikor egyszer csak összeesett, már nem tudtak rajta segíteni. A családja és a bajtársai szombaton kísérték utolsó útjára, a félárván hagyott gyerekei számára pedig gyűjtést szerveztek a helyiek. A család minden segítséget szívesen fogad. –írta a Tények

Portálunkon korábban beszámoltunk a történtekről:

Három kiskorú gyermek édesapja volt a kiváló önkéntes és önkormányzati tűzoltó, adományvonalat hoztak létre a családja támogatására. A tragikus hirtelenséggel elhunyt Pálovics Lászlót gyászolják Beregben.

A Tények riportja ide kattintva érhető el.

Bankszámlaszám (Pálovicsné Kósa Viktória): 10410400-00000190-05936801

