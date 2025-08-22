Hová tűnhetett? Aggódnak a falubeliek, most már a rendőrség is keresi a szabolcsi férfit

Rejtélyes eltűnés borzolja a kedélyeket Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Eltűnt egy fényeslitkei lakos, Czap László. Hetek óta nem adott életjelet magáról, a helyiek aggódnak, a rendőrség pedig már körözést adott ki. A férfit otthonában sem találták, nyoma veszett.

Forrás: rendőrség

Keresi a rendőrség az eltűnt férfit

Körözést adott ki a rendőrség egy fényeslitkei férfi eltűnése miatt – tájékoztatott a Kisvárdai Rendőrkapitányság.

A rendőrség hivatalos adatai szerint Czap László, a Fényeslitke, Kodály Zoltán utca 4. szám alatt élő férfi már hetek óta nem jelentkezett, és a helyiek szerint nem is látták őt a faluban.

Az eltűnésről 2025. augusztus 21-én tett bejelentést dr. Bíró Róbert, Fényeslitke jegyzője a Kisvárdai Rendőrkapitányságon, miután több helybéli jelezte felé, hogy Czap László hosszabb ideje nem mutatkozott a községben, és otthonában sem tartózkodik.

A Kisvárdai Rendőrkapitányság azonnal intézkedett: körözést rendelt el az eltűnt személy felkutatására és azóta is keresik a férfit.

További részletek és pontos személyleírás a rendőrség oldalán.

Aki bármit tud a férfi hollétéről, kérik, hogy azonnal jelezze a rendőrség felé.

