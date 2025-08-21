Botrányos eset történt Nyíregyháza főterén – most a lakosság segítségét kérik

Egy helyi kézműves csuhé- és szalmaalkotásait vitték el ismeretlenek a nyíregyházi Kossuth térről. Az eset a Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban látott napvilágot.

Ki tesz ilyet? Feltörtek egy faházat Nyíregyháza szívében

Fotó: KM-archív

Kézműves alkotó kéri a nyilvánosság segítségét – ismeretlenek feltörték a Nyíregyháza belvárosában, a Kossuth téren elhelyezett egyik faházat, és kézműves termékeket, személyes iratokat tulajdonítottak el.

Vittek mindent a faházból

A poszt szerint a lopás augusztus 19-én, hétfő reggelre történt. A faházból főként csuhé- és szalma alapú kézműves tárgyak, szalma ékszerek, képeslapok, ajándéktárgyak, valamint iratok tűntek el.

A kézműves nevében is köszönik a megosztásokat, és arra kérnek mindenkit, hogy ha bármilyen információjuk van az esetről, haladéktalanul jelezzék a 112-es segélyhívón.

Szerkesztőségünk az esettel kapcsolatban megkereste a rendőrséget. Amint választ kapunk, cikkünket frissítjük.

Ez is érdekelheti: