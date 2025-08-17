Baleset
1 órája
Fasorba hajtott egy autó Mátészalkán
A Seregély utcában félpályán halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.
Forrás: illusztráció
Fasorba hajtott egy személyautó Mátészalkán, a Seregély utcában, a Károlyi köz és a Zöldfa utca közötti szakaszon. A műszaki mentést a helyi hivatásos tűzoltók végzik. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Ezt ne hagyja ki!Nyíregyháza
6 órája
Mit művelt a hófehér BMW-s? A nyíregyházi mentő sem hitte el, amit látott!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre