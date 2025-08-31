Döbbenetes balesetek vármegyénk útjain – fekete hét volt!

– Fekete hét, csak így lehet jellemezni a múlt hetet, ha a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei baleseti statisztikát nézzük. Az év 34. hetében, azaz augusztus 18. és 24. között összesen 28 személyi sérüléssel járó baleset történt az útjainkon, ebből három halálos volt, melyekben négyen vesztettékéletüket, ők már soha nem mehetnek haza a családjukhoz – összesítette portálunk kérdésére az abban a hét napban történteket dr. Vajtó Levente rendőr alezredes.

Szabolcs vármegye közútjain a 28 személyi sérüléses balesetet és tömegszerencsétlenséget hozó fekete héten négyen haltak meg

Fotó: Sipeki Péter

A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője emlékeztetett rá, hogy több év után sajnos újra halálos tömegszerencsétlenség történt, a 471-es főúton Nyírgelse és Nyírmihálydi között legalább tíz személy megsérült, amikor egy gépkocsi és egy kisbusz összeütközött. Két ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életüket már nem lehetett megmenteni.

A tragédiáról portálunkon is részletesen beszámoltunk: mint kiderült a vizes útburkolaton megcsúszott a személyautó és a szemből érkező kisbusz, melyben kilencen utaztak belecsapódott a gépkocsi jobb oldalába. Két fiatal halt meg a helyszínen.