Döbbenetes balesetek vármegyénk útjain – fekete hét volt!
Az idei év 34. hete annyi balesetet és tragédiát hozott, ami szinte példa nélküli a közlekedésben. Fekete hét Szabolcs vármegyében: 28 személyi sérüléses balesetben négyen meghaltak, 25-en megsérültek.
Hárman sérültek meg a hétfői, Kosbor utcai balesetben Nyíregyházán
– Fekete hét, csak így lehet jellemezni a múlt hetet, ha a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei baleseti statisztikát nézzük. Az év 34. hetében, azaz augusztus 18. és 24. között összesen 28 személyi sérüléssel járó baleset történt az útjainkon, ebből három halálos volt, melyekben négyen vesztettékéletüket, ők már soha nem mehetnek haza a családjukhoz – összesítette portálunk kérdésére az abban a hét napban történteket dr. Vajtó Levente rendőr alezredes.
A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője emlékeztetett rá, hogy több év után sajnos újra halálos tömegszerencsétlenség történt, a 471-es főúton Nyírgelse és Nyírmihálydi között legalább tíz személy megsérült, amikor egy gépkocsi és egy kisbusz összeütközött. Két ember olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az életüket már nem lehetett megmenteni.
A tragédiáról portálunkon is részletesen beszámoltunk: mint kiderült a vizes útburkolaton megcsúszott a személyautó és a szemből érkező kisbusz, melyben kilencen utaztak belecsapódott a gépkocsi jobb oldalába. Két fiatal halt meg a helyszínen.
– Maradva még a fekete hét adatainál, a személyi sérüléses balesetekben 10-en súlyosan, 15-en pedig könnyebben sérültek meg. Az előző évben, a 34. héten egyetlen halálos baleset sem történt, akkor egy hét alatt 20-an sérültek az utakon vármegyénkben. A múltheti esetek vizsgálata még tart, azonban az már most elmondható, hogy a közlekedési balesetek fő okai között mindig első helyen szerepel a sebességtúllépés, a kanyarodási és az elsőbbségadási szabályok megsértése – részletezte a rendőr alezredes, aki kiemelte: az alapvető baj, a figyelmetlenség, a sietség.
Az osztályvezető helyettes azt tanácsolja mindenkinek, gondolják végig, hogy a sebesség határok átlépésével, mit nyernek. Pár percet, egy több tízkilométeres távon, ami soha nem érhet annyit mint a testi épség, vagy az emberi élet.
Arra a felvetésre, hogy szinte nem telik el úgy hét, hogy a rendőrség ne figyelmeztessen a szabálykövető, körültekintő és óvatos vezetésre, a balesetek számából úgy tűnik, mintha elszállnának ezek a szavak a levegőbe, egy Örkény-példát hozott dr. Vajtó Levente. Ezt tökéletesen megmutatja, hogy még akkor sem vesszük komolyan a figyelmeztetést, ha tudjuk, mi fog történni.
Érdemes rászánni az időt Örkény István Az autóvezető című egypercesére
A tanévkezdés mindig a közlekedés nehéz időszaka
Szerencsére ez a hét baleseti szempontból csendes volt, ám hétfőtől számítani kell a reggeli dugókra, az ideges, sietős autóvezetőkre, a gyorshajtókra.
A nyári időszakhoz képest az iskolák környékén sűrűbb forgalomra, több gyalogosra és kiszámíthatatlan helyzetekre kell számítani
– mondta a tapasztalatok alapján dr. Vajtó Levente, éppen ezért a rendőrség és a polgárőrség szeptemberben iskolakezdéskor, a tanítási idő végén fokozott jelenléttel segíti a biztonságos közlekedést, hogy a gyerekek és szüleik épségben megérkezzenek az iskolába, majd haza.
– Nagyon sok gyermeket autóval visznek iskolába, ezért az oktatási intézmények környékén a reggeli és délutáni időszakban a megnövekedett forgalom miatt a parkolás különös figyelmet igényel. A szabálytalan megállás nemcsak torlódást okoz, hanem sok esetben a gyermekek biztonságát is veszélyezteti, például a kilátás akadályozásával – hívta fel a figyelmet a rendőr alezredes. A kollégáikkal együtt arra kérik a szülőket, hogy mindig szabályosan parkoljanak, még akkor is, ha ez néhány perces gyaloglással jár.
A szülői mintát fogják követni a közlekedésben a gyerekek
A járművezetők fokozottan ügyeljenek a közlekedés többi szereplőjére, lassítsanak, figyeljenek az oktatási intézmények, gyalogátkelőhelyek környékén, legyenek türelmesek, és toleránsak. Vegyék az is figyelembe, hogy bárhol, bármikor felbukkanhat egy kerékpárral, vagy e-rollerrel közlekedő gyerek
– hangsúlyozta dr. Vajtó Levente. Arra külön felhívta a figyelmet, hogy a szülők kötelessége a szabályok betartására, a biztonságos közlekedésre megtanítani a gyerekeket. S nagyon fontos a példamutatás!
– Ha a gyerek azt látja, hogy a szülei nem hajtanak át a tilos jelzésen, nem mennek át a piros lámpán, bekapcsolják a biztonsági övet, a kereszteződésben leszállnak a bicikliről, nem mennek gyorsan, türelmesek, körültekintőek és előzékenyek, akkor ez lesz számára a követendő minta, amivel sok baleset megelőzhető – fogalmazott az alezredes.
