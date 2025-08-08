Baleset
54 perce
Félelmetes pillanatok Jándnál – árokba került egy autó (fotókkal)
A 4113-as úton félpályán halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.
Fotó: Bodnárné Varga Éva
Árokba hajtott egy személyautó a Jándot és Gulácsot összekötő, 4113-as út 43-as kilométerszelvényénél. A balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Baleset Jánd és Gulács közöttFotók: Bodnárné Varga Éva
