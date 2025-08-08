augusztus 8., péntek

Baleset

32 perce

Félelmetes pillanatok Jándnál – árokba került egy autó (fotókkal)

A 4113-as úton félpályán halad a forgalom - írta a katasztrófavédelem.

Szon.hu
Félelmetes pillanatok Jándnál – árokba került egy autó (fotókkal)

Fotó: Bodnárné Varga Éva

Árokba hajtott egy személyautó a Jándot és Gulácsot összekötő, 4113-as út 43-as kilométerszelvényénél. A balesethez a vásárosnaményi önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.

Baleset Jánd és Gulács között

Fotók: Bodnárné Varga Éva

 

