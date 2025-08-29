37 perce
Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár, mentők és tűzoltók a helyszínen
Öt ember utazott a két autóban, a helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek. Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár lépett érvénybe!
Frontális karambol Szabolcsban: a 4115-ös utat a 17-es kilométernél egy időre teljes szélességben lezárták.
Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár
Egymásba rohant két autó a 4115-ös úton, Mándok és Benk között. A két járműben összesen öt ember utazott, a helyszínre mentő érkezett. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat – írta a katasztrófavédelem.
Amint egyéb információk állnak rendelkezésünkre, frissítjük a cikket.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!
Vitt mindent, amit csak tudott a szabolcsi üzletekből - Most lecsaptak rá a zsaruk
Vontatókötélnek ütközött egy biciklis Nyíregyházán – kórházba kellett szállítani.
Fegyverutánzatot fogott a nőre, mert nem akart fizetni az általa igénybe vett szexuális szolgáltatásért
Ajánljuk még:
Zizit nem tudta megtéveszteni az a sofőr
Csempészcigit ide dugni? Olyat bukott a renault-s Beregsuránynál, hogy köszönte szépen Zizi! – videóval
Dohánytermékeket próbált átcsempészni Beregsuránynál a határon. Több mint ezer doboz cigarettát rejtette el a jármű gyári üregeiben. Mintegy két és félmillió forint értékű rejtett dohányárut leplezett le szimatával Zizi, a NAV szolgálati kutyája Beregsuránynál. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
2025. szeptember 1-jétől változik Nyíregyháza helyi autóbusz járatainak vonalhálózata és menetrendje
Rég változott akkorát a nyíregyházi buszközlekedés, mint ami most hétfőtől jön – mutatjuk a részleteket
Új területek a helyi buszközlekedésben, garantált csatlakozási rendszer. Javulnak az átszállási lehetőségek, a beérkezett észrevételek és utasforgalmi adatok alapján pedig kismértékben változik egyes vonalak menetrendje. A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.
Baleset
- Három baleset egy nap alatt Szabolcsban – nem volt nyugodt a vasárnap
- Két autó ütközött a 41-esen – mentő érkezett a helyszínre (fotók)
- Árokpartnak ütközött, majd felborult – mentők vitték el a sérültet Nagyszállásnál (fotók)
- FRISSÍTVE! Tragédia Nyírtassnál: halálos áldozata is van az éjjel történt balesetnek
- Baleset Nyíregyháza belvárosában – motoros és személyautó ütközött (fotók)