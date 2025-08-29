augusztus 29., péntek

Baleset

37 perce

Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár, mentők és tűzoltók a helyszínen

Címkék#katasztrófavédelem#karambol#baleset#mentőszolgálat#tűzoltóság#frontális baleset

Öt ember utazott a két autóban, a helyszínre mentők és tűzoltók érkeztek. Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár lépett érvénybe!

Frontális karambol Szabolcsban: a 4115-ös utat a 17-es kilométernél egy időre teljes szélességben lezárták.

Frontális karambol Szabolcsban a 4115-ös úton
Frontális karambol Szabolcsban a 4115-ös úton
Illusztráció: Unsplash/ Szon.hu

Frontális karambol Szabolcsban: teljes útzár

Egymásba rohant két autó a 4115-ös úton, Mándok és Benk között. A két járműben összesen öt ember utazott, a helyszínre mentő érkezett. A záhonyi hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat írta a katasztrófavédelem.

Amint egyéb információk állnak rendelkezésünkre, frissítjük a cikket.

 

