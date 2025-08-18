Gyerekgyilkosság Nyíregyházán: lezárult a nyomozás, ez derült ki!

Néhány órán belül megtalálták a lányt korábban elkísérő 32 éves gávavencsellői férfit. B. D. a nyomozóknak elmondta, hogy a fiatal lánnyal szerelmi kapcsolatban álltak, és az orvosi ellátás után Nyíregyházán sétálni indultak. Egy erdős területre mentek, ahol összevesztek, és a vita hevében megfojtotta és sorsára hagyta a lányt. A nyomozók a B. D. által megadott helyen, egy nyárfaerőben megtalálták a fiatal lány holttestét.

A Szabolcs vármegyei nyomozók B. D.-t emberölés, valamint tizenkettedik életévét be nem töltött személy elleni szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság őrizetbe vette, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, amit az eljárás alatt mindvégig fenntartott.