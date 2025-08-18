1 órája
Gyerekgyilkosság Nyíregyházán: lezárult a nyomozás, ez derült ki!
A Szabolcs vármegyei rendőrség vádemelési javaslatot tett emberölés és szexuális erőszak gyanúja miatt.
Forrás: police.hu
Egy 12 éves lány tiszarádi eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségre egyik családtagja 2024. szeptember 22-én. A rokon elmondta, hogy a lány előző nap otthonában megsérült, és a család egy férfi ismerőse kísérte Nyíregyházára orvosi ellátásra, ahonnan nem érkeztek haza. A rendőrök haladéktalanul, nagy erőkkel kezdték meg az adatgyűjtést.
Néhány órán belül megtalálták a lányt korábban elkísérő 32 éves gávavencsellői férfit. B. D. a nyomozóknak elmondta, hogy a fiatal lánnyal szerelmi kapcsolatban álltak, és az orvosi ellátás után Nyíregyházán sétálni indultak. Egy erdős területre mentek, ahol összevesztek, és a vita hevében megfojtotta és sorsára hagyta a lányt. A nyomozók a B. D. által megadott helyen, egy nyárfaerőben megtalálták a fiatal lány holttestét.
A Szabolcs vármegyei nyomozók B. D.-t emberölés, valamint tizenkettedik életévét be nem töltött személy elleni szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság őrizetbe vette, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, amit az eljárás alatt mindvégig fenntartott.
Döbbenetes információk derültek ki a meggyilkolt kislányról
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szükséges nyomozási cselekményeket elvégezte, az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.