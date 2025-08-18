augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

27°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzalom

1 órája

Gyerekgyilkosság Nyíregyházán: lezárult a nyomozás, ez derült ki!

Címkék#rendőrség#sors#lány

A Szabolcs vármegyei rendőrség vádemelési javaslatot tett emberölés és szexuális erőszak gyanúja miatt.

Szon.hu
Gyerekgyilkosság Nyíregyházán: lezárult a nyomozás, ez derült ki!

Forrás: police.hu

Egy 12 éves lány tiszarádi eltűnéséről tett bejelentést a rendőrségre egyik családtagja 2024. szeptember 22-én. A rokon elmondta, hogy a lány előző nap otthonában megsérült, és a család egy férfi ismerőse kísérte Nyíregyházára orvosi ellátásra, ahonnan nem érkeztek haza. A rendőrök haladéktalanul, nagy erőkkel kezdték meg az adatgyűjtést.

Néhány órán belül megtalálták a lányt korábban elkísérő 32 éves gávavencsellői férfit. B. D. a nyomozóknak elmondta, hogy a fiatal lánnyal szerelmi kapcsolatban álltak, és az orvosi ellátás után Nyíregyházán sétálni indultak. Egy erdős területre mentek, ahol összevesztek, és a vita hevében megfojtotta és sorsára hagyta a lányt. A nyomozók a B. D. által megadott helyen, egy nyárfaerőben megtalálták a fiatal lány holttestét.

 

A Szabolcs vármegyei nyomozók B. D.-t emberölés, valamint tizenkettedik életévét be nem töltött személy elleni szexuális erőszak bűntettének megalapozott gyanújával hallgatták ki. A gyanúsított beismerő vallomást tett. A nyomozó hatóság őrizetbe vette, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását, amit az eljárás alatt mindvégig fenntartott.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a szükséges nyomozási cselekményeket elvégezte, az iratokat vádemelési javaslattal megküldte az ügyészségnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu