"Szerinte jól van" – Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább a gyermeket elgázoló férfi (videóval)
Gyermeket gázoltak a zebrán Szabolcsban – vádat emeltek a sofőr és utasa ellen.
Forrás: illusztráció / tenyek.hu
Vádat emelt az ügyészség az ellen a sofőr ellen, aki még korábban egy 13 éves kislányt gázolt el a zebrán, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Tiszakanyáron történt.
Felfoghatatlan! Gyereket gázoltak el a zebrán Szabolcsban, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtottak
A rendelkezésre álló információk szerint a férfi az élettársát szállította orvoshoz, amikor a gyalogos-átkelőhelyhez érkezve nem lassított, noha több ember is épp át akart kelni az úttesten. Köztük volt egy 13 éves kislány is, akit az érkező jármű elsodort. A gyermek megsérült.
A sofőr ugyan rövid időre megállt a baleset után, de nem szállt ki a járműből, nem ment oda a sérült kislányhoz, hanem – az utasa megnyugtató megjegyzése után, miszerint „szerinte jól van a gyerek” – továbbhajtott. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt.
Az ügyben most vádat emeltek: a férfit akár véglegesen is eltilthatják a járművezetéstől, míg utasa közérdekű munkát kaphat mulasztásáért - derült ki a tenyek.hu videójából.
A történet tragikus előzménnyel is rendelkezik: öt évvel ezelőtt ugyanezen a zebránál egy 14 éves lányt gázolt halálra egy traktor, amikor az áldozat biciklivel próbált átkelni az úton.
A helyiek szerint a gyalogos-átkelőhely különösen veszélyes, és már régóta szükség lenne fokozott közlekedésbiztonsági intézkedésekre a térségben.
