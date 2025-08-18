augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

16°
+31
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szörnyű!

59 perce

"Szerinte jól van" – Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább a gyermeket elgázoló férfi (videóval)

Címkék#baleset#vád#gyerek

Gyermeket gázoltak a zebrán Szabolcsban – vádat emeltek a sofőr és utasa ellen.

Szon.hu
"Szerinte jól van" – Segítségnyújtás nélkül hajtott tovább a gyermeket elgázoló férfi (videóval)

Forrás: illusztráció / tenyek.hu

Vádat emelt az ügyészség az ellen a sofőr ellen, aki még korábban egy 13 éves kislányt gázolt el a zebrán, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A baleset Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, Tiszakanyáron történt.

A rendelkezésre álló információk szerint a férfi az élettársát szállította orvoshoz, amikor a gyalogos-átkelőhelyhez érkezve nem lassított, noha több ember is épp át akart kelni az úttesten. Köztük volt egy 13 éves kislány is, akit az érkező jármű elsodort. A gyermek megsérült.

A sofőr ugyan rövid időre megállt a baleset után, de nem szállt ki a járműből, nem ment oda a sérült kislányhoz, hanem – az utasa megnyugtató megjegyzése után, miszerint „szerinte jól van a gyerek” – továbbhajtott. A hatóságok gyorsan azonosították az elkövetőt.

Az ügyben most vádat emeltek: a férfit akár véglegesen is eltilthatják a járművezetéstől, míg utasa közérdekű munkát kaphat mulasztásáért - derült ki a tenyek.hu videójából.

A történet tragikus előzménnyel is rendelkezik: öt évvel ezelőtt ugyanezen a zebránál egy 14 éves lányt gázolt halálra egy traktor, amikor az áldozat biciklivel próbált átkelni az úton.

A helyiek szerint a gyalogos-átkelőhely különösen veszélyes, és már régóta szükség lenne fokozott közlekedésbiztonsági intézkedésekre a térségben.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu