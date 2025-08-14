Gyermekgyilkosság Nyíregyházán: hiába sikított a kisfiú, nem kegyelmezett neki az apja

A szerencsétlen kisfiú kórházba szállítása után másnap reggel kiszenvedett. A gyermekgyilkos apát a rendőrség letartóztatta. Az ügyében 1947. január 20-án tartott a nyíregyházi törvényszék büntetőtanácsa főtárgyalást. A vád gyilkosság volt, amit szándékos emberölésre módosították.

A tárgyalóteremben hatalmas tömeg gyűlt össze, és rémült arccal, könnyező szemmel hallgatták végig a vádlott drámai vallomását. A tárgyaláson derült fény Buskó boldogtalan családi életére. Jelenlévő felesége sikongatva követelte férje legsúlyosabb megbüntetését.

A tanács szándékos emberölésért mondta ki bűnösnek Buskó Mihályt és 8 évi fegyházra, valamint 10 évi hivatal- és jogvesztésre ítélte.