Gyermekgyilkosság Nyíregyházán: hiába sikított a kisfiú, nem kegyelmezett neki az apja
A hároméves Sanyika illetlenül viselkedett, ezért támadt rá dühös apja. A múltbéli gyermekgyilkosság megrázta a nyíregyháziakat.
Újabb hátborzongató múltbeli bűnügyet tárunk olvasóink elé: lapelődünk, a Magyar Nép bestiális kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosságról számolt be 1947-ben. Buskó Mihály esete városszerte megdöbbenést keltett: a nyíregyházi postaaltiszt rendkívül kegyetlen módon vette el 3 éves, Sándor nevű kisfia életét.
Gyermekgyilkosság: rémület és könnyek a tárgyaláson
Egy illetlen cselekedetért támadt a szerencsétlen gyermekre és ütni-verni kezdte. A kicsi „sikongatása még jobban megvadította a dühös apát, és úgy nekivágta a gyermeket a vaskályhának, hogy azonnal megrepedt a koponyája. Buskó a vér láttára sem csillapodott le, szadista kegyetlenséggel rugdosott bele eszméletlen kisfiába. A dühöngő postaaltisztet a szomszédok fogták le.
A szerencsétlen kisfiú kórházba szállítása után másnap reggel kiszenvedett. A gyermekgyilkos apát a rendőrség letartóztatta. Az ügyében 1947. január 20-án tartott a nyíregyházi törvényszék büntetőtanácsa főtárgyalást. A vád gyilkosság volt, amit szándékos emberölésre módosították.
A tárgyalóteremben hatalmas tömeg gyűlt össze, és rémült arccal, könnyező szemmel hallgatták végig a vádlott drámai vallomását. A tárgyaláson derült fény Buskó boldogtalan családi életére. Jelenlévő felesége sikongatva követelte férje legsúlyosabb megbüntetését.
A tanács szándékos emberölésért mondta ki bűnösnek Buskó Mihályt és 8 évi fegyházra, valamint 10 évi hivatal- és jogvesztésre ítélte.
