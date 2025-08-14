augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

27°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vérfagyasztó kegyetlenség a múltból

52 perce

Gyermekgyilkosság Nyíregyházán: hiába sikított a kisfiú, nem kegyelmezett neki az apja

Címkék#múltidéző#Nyíregyháza#gyermekgyilkosság

A hároméves Sanyika illetlenül viselkedett, ezért támadt rá dühös apja. A múltbéli gyermekgyilkosság megrázta a nyíregyháziakat.

Munkatársunktól

Újabb hátborzongató múltbeli bűnügyet tárunk olvasóink elé: lapelődünk, a Magyar Nép bestiális kegyetlenséggel elkövetett gyermekgyilkosságról számolt be 1947-ben. Buskó Mihály esete városszerte megdöbbenést keltett: a nyíregyházi postaaltiszt rendkívül kegyetlen módon vette el 3 éves, Sándor nevű kisfia életét. 

Gyermekgyilkosság Nyíregyházán: a dühöngő apa megölte a kisfiát.
Gyermekgyilkosság: a nyíregyházi postaaltiszt rátámadt a saját hároméves kisfiára, mert az illetlenül viselkedett
Illusztráció: Shutterstock

Gyermekgyilkosság: rémület és könnyek a tárgyaláson

Egy illetlen cselekedetért támadt a szerencsétlen gyermekre és ütni-verni kezdte. A kicsi „sikongatása még jobban megvadította a dühös apát, és úgy nekivágta a gyermeket a vaskályhának, hogy azonnal megrepedt a koponyája. Buskó a vér láttára sem csillapodott le, szadista kegyetlenséggel rugdosott bele eszméletlen kisfiába. A dühöngő postaaltisztet a szomszédok fogták le. 

A szerencsétlen kisfiú kórházba szállítása után másnap reggel kiszenvedett. A gyermekgyilkos apát a rendőrség letartóztatta. Az ügyében 1947. január 20-án tartott a nyíregyházi törvényszék büntetőtanácsa főtárgyalást. A vád gyilkosság volt, amit szándékos emberölésre módosították. 

A tárgyalóteremben hatalmas tömeg gyűlt össze, és rémült arccal, könnyező szemmel hallgatták végig a vádlott drámai vallomását. A tárgyaláson derült fény Buskó boldogtalan családi életére. Jelenlévő felesége sikongatva követelte férje legsúlyosabb megbüntetését.

A tanács szándékos emberölésért mondta ki bűnösnek Buskó Mihályt és 8 évi fegyházra, valamint 10 évi hivatal- és jogvesztésre ítélte. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu