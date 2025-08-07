18 perce
Brutális összeggel lógnak a szabolcsi gyorshajtók az államnak
Szabolcs-Szatmár-Beregben tavaly 21 ezer esetben bírságoltak meg autósokat azért, mert túllépték a megengedett sebességet. A gyorshajtás miatt kiszabott bírság mintegy ötödét – közel 260 millió forintot – azonban nem fizették be a vétkesek.
A traffipaxok működnek, a bírságokat kiszabják, ám százezrek döntenek úgy, hogy nem fizetik be a csekket
Fotó: MW-archív
A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket. A jelenség évek óta komoly probléma, hiszen az elmúlt hat évben 30 milliárd forintnál is több gyorshajtási bírság maradt befizetetlen, ebből a hatalmas összegből pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg is alaposan kiveszi a részét!
A gyorshajtás nem marad büntetetlen, ám sok autós nem fizet
Közel 12 milliárd forintnyi gyorshajtásért kiszabott bírság maradt befizetetlen 2024-ben és 2023-ban Magyarországon – derült ki a vezess.hu cikkéből – a szakportál az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott adatokra támaszkodott.
A kiszabott 38 milliárd forint gyorshajtásos bírságból 30,9 milliárd forintot fizettek be az üzembentartók tavaly, míg egy évvel korábban 26,19 milliárdból 21,4 milliárdot. Az ORFK táblázatából látszik, hogy az említett két évben összesen 266 772 darab gyorshajtásos bírság maradt befizetetlen.
A tavalyi hétmilliárd forintnyi befizetetlen csekk az utóbbi évek rekordja, ha pedig összegezzük az elmúlt hat év adatait, azt látjuk, hogy 2019–2024 között 30 milliárd forint a különbség a kiszabott és az adott évben be is fizetett gyorshajtásos bírságok között.
Forrás: ORFK
Befizetetlen csekkek tömkelege
Kíváncsiak voltunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben mennyi a befizetetlen csekk? Megkérdeztük, tavaly mennyi gyorshajtási bírság gyűlt össze az autósoknál, s hogy ebből mennyit fizettek be.
Az ORFK Kommunikációs Szolgálata válaszából kiderül: vármegyénkben 2024-ben több mint 21 ezer esetben – a pontos szám 21.367 – összesen 1,046 milliárd forint közigazgatási bírságot szabtak ki, amelyből az autósok 788,89 millió forintot fizettek ki. Ez azt jelenti, hogy közel 260 millióval adósak maradtak, azaz ennyivel rövidítették meg a költségvetést.
Nem telik el úgy hét, hogy ne számolnánk be őrült száguldozásról: csak júliusban három olyan eset történt, amikor a sofőr a megengedett sebesség közel kétszeresével hajtott, és bemérte a traffipax. A 403-as úton július elején a megengedett 90 km/h helyett 167km/h-val közlekedett egy autó, a gépkocsit vezető férfi a gyorshajtásért 210 ezer forint összegű pénzbírságot kapott.
Valaki nagyon sietett Szabolcsban – a traffipax még mindig próbálja feldolgozni, amit látott!
A nyíregyházi Fenyő utcán július közepén egy autó 53 km/h-val hajtott végig az utcán – ez közel kétszerese a megengedett sebességnek. A sofőr ráadásul ittasan vezetett. A gyorshajtásért 50 ezer forintos helyszíni bírságot kapott, míg az ittas vezetés miatt bevonták a jogosítványát, és büntetőeljárás is indult ellene.
Ebbe beleszaladt: brutális gyorshajtásért brutális bírság járt Szabolcsban
Július végén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a 403-as úton szúrtak ki egy gyorshajtót, aki a megengedett 90 km/h helyett 163 km/h-val közlekedett. A szabályszegés nem maradt következmények nélkül: 140 ezer forintos közigazgatási bírság járt a gyorshajtásért.
Nem találod ki, mennyivel repesztett végig a részeg sofőr a 30 km/h-ás utcán!
Adatok
- 2024-ben a rendőrség által kiszabott 38 milliárd forint gyorshajtásos bírságból 30,92 milliárd forintot fizettek be az üzembentartók
- Egy évvel korábban 26,1 milliárdból 21,4 milliárd forintot
- 2022-ben a 22,2milliárdból 18 milliárdot
- 2021-ben 14,9 milliárdból 11,5 milliárdot
- 2020-ban 21,1 milliárdból 16,6 milliárdot
- 2019-ben 24,8 milliárdból 18,6 milliárdot
- Ezt azt jelenti, hogy hat év alatt közel 30 milliárd forintot nem fizettek be a gyorshajtók
Csodával határos módon túlélte a szabolcsi vonatbalesetet a nő
„Itt rúgtam be először" – emlékszel még erre a legendás helyre Nyíregyházán?
Kutyák, gyerekek, élmények– szívvel-lélekkel egy különleges nyári táborban