Brutális összeggel lógnak a szabolcsi gyorshajtók az államnak

A gyorshajtás az egyik fő baleseti ok hazánkban, ezért a mobil és a fix traffipaxok is folyamatosan ellenőrzik a járművek sebességét. A rendőrség tavaly több mint 800 ezer esetben szabott ki bírságot, ám 153 ezren „elfelejtették” befizetni a csekket. A jelenség évek óta komoly probléma, hiszen az elmúlt hat évben 30 milliárd forintnál is több gyorshajtási bírság maradt befizetetlen, ebből a hatalmas összegből pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg is alaposan kiveszi a részét!

Gyorshajtás a 403-úton

Fotó: Police.hu

A gyorshajtás nem marad büntetetlen, ám sok autós nem fizet

Közel 12 milliárd forintnyi gyorshajtásért kiszabott bírság maradt befizetetlen 2024-ben és 2023-ban Magyarországon – derült ki a vezess.hu cikkéből – a szakportál az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott adatokra támaszkodott.

A kiszabott 38 milliárd forint gyorshajtásos bírságból 30,9 milliárd forintot fizettek be az üzembentartók tavaly, míg egy évvel korábban 26,19 milliárdból 21,4 milliárdot. Az ORFK táblázatából látszik, hogy az említett két évben összesen 266 772 darab gyorshajtásos bírság maradt befizetetlen.

A tavalyi hétmilliárd forintnyi befizetetlen csekk az utóbbi évek rekordja, ha pedig összegezzük az elmúlt hat év adatait, azt látjuk, hogy 2019–2024 között 30 milliárd forint a különbség a kiszabott és az adott évben be is fizetett gyorshajtásos bírságok között.

Forrás: ORFK

Befizetetlen csekkek tömkelege

Kíváncsiak voltunk arra, hogy Szabolcs-Szatmár-Beregben mennyi a befizetetlen csekk? Megkérdeztük, tavaly mennyi gyorshajtási bírság gyűlt össze az autósoknál, s hogy ebből mennyit fizettek be.

Az ORFK Kommunikációs Szolgálata válaszából kiderül: vármegyénkben 2024-ben több mint 21 ezer esetben – a pontos szám 21.367 – összesen 1,046 milliárd forint közigazgatási bírságot szabtak ki, amelyből az autósok 788,89 millió forintot fizettek ki. Ez azt jelenti, hogy közel 260 millióval adósak maradtak, azaz ennyivel rövidítették meg a költségvetést.

Nem telik el úgy hét, hogy ne számolnánk be őrült száguldozásról: csak júliusban három olyan eset történt, amikor a sofőr a megengedett sebesség közel kétszeresével hajtott, és bemérte a traffipax. A 403-as úton július elején a megengedett 90 km/h helyett 167km/h-val közlekedett egy autó, a gépkocsit vezető férfi a gyorshajtásért 210 ezer forint összegű pénzbírságot kapott.