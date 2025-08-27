Baleset
4 órája
Hajmeresztő ütközés az M3-as csomópontnál!
Két személyautó karambolozott Őr térségében, a forgalom a 8-as kilométernél csak váltakozva haladhat.
A 49-es főúton, Őr térségében, az M3-as autópálya csomópontjánál két személyautó ütközött össze. A 8-as km-nél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom - írta meg az Útinform.
