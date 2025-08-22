augusztus 22., péntek

Tragikus ütközés

58 perce

Eddig nem látott képek a két halálos áldozatot követelő nyírgelsei ütközésről

Címkék#tragédia#baleset#áldozat

Nyírmihálydi és Nyírgelse között egy kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött csütörtök délután. A tragikus baleset áldozata egy fiatal fiú és egy fiatal lány.

Munkatársunktól

Ahogy arról beszámoltunk, tragikus baleset történt csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között, az esethez két mentőhelikoptert is riasztottak. A helyszíni információk szerint egy nagyecsedi munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy VW személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton. A járműben kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. A személyautóban hárman ültek, két fiatal életét vesztette. Egy férfit, aki az autót vezette, kórházba vitték –tudtuk meg. 

A baleset helyszíne
A baleset helyszíne
Fotó: Sipeki Péter

A halálos baleset helyszínén féknyomot nem lehetett látni

Kollégáink a helyszínről küldtek tudósítást. Mint írták, a látvány döbbenetes volt. Felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó bal oldala, a kisbusz eleje összetört, a motor kiszakadt, mindez megmutatta a frontális ütközés erejét. 

A roncsok több méteren szóródtak szét, féknyomokat nem lehetett látni. Igazságügyi szakértő vizsgálja a halálos baleset körülményeit, ekkor derülhet ki, mekkora volt a személyautó sebessége. 

A sérülteket a Jósa András kórházban ápolják – amint megtudunk valamit az állapotukról, frissítjük cikkünket.  

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

Csütörtökön számos súlyos baleset történt, ezekről az alábbi cikkekben olvashat.

 

