A mentők kilenc férfit vittek kórházba a nyírgelsei halálos baleset helyszínéről, ketten még ellátásra szorulnak

Halálos tömegszerencsétlenség történt csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg.

Tömegszerencsétlenség történt: a halálos baleset helyszínéről kilenc sérültet vittek a mentők kórházba, ketten meghaltak a frontális ütközésben

Fotó: Sipeki Péter

A halálos baleset két fiatal életét követelte, kilenc sérültet vittek két szabolcsi kórházba

– A balesetben egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. A helyszínről hat férfit könnyebb, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – válaszolta megkeresésükre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Mint arról portálunkon is olvashattak, az elhunyt fiatal lány a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákja volt. A középiskola közösségi oldalán százak búcsúztak Bogitól, akinek nem volt esélye túlélni a hatalmas erejű ütközést.