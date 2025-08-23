1 órája
A mentők kilenc férfit vittek kórházba a nyírgelsei halálos baleset helyszínéről, ketten még ellátásra szorulnak
A halálos tömegszerencsétlenség két fiatal életét követelte. A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították, heten már hazamehettek.
A halálos baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt csütörtök délután
Fotó: Sipeki Péter
Halálos tömegszerencsétlenség történt csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg.
A halálos baleset két fiatal életét követelte, kilenc sérültet vittek két szabolcsi kórházba
– A balesetben egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. A helyszínről hat férfit könnyebb, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – válaszolta megkeresésükre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.
Mint arról portálunkon is olvashattak, az elhunyt fiatal lány a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákja volt. A középiskola közösségi oldalán százak búcsúztak Bogitól, akinek nem volt esélye túlélni a hatalmas erejű ütközést.
„Nyugodj békében, Bogi!" – a nagykállói középiskola diákja halt meg a csütörtöki balesetben
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház kommunikációs osztálya portálunk kérdésére pénteken közölte: a sérültek közül kettőt a Mátészalkai, hetet pedig a nyíregyházi Jósa András Tagkórházba szállítottak.
A halálos tömegszerencsétlenségről itt számoltunk be részletesen:
Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)
– A betegjogi rendelkezések értelmében az egyes sérültek állapotáról részletes információt nem áll módunkban megosztani. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a két tagkórházunkba szállított sérültek közül kettő kivételével mindenkit hazaengedtek. Két sérült a nyíregyházi kórházban további ellátásban részesül. A traumatológiai ellátás összehangolt működése lehetővé teszi, hogy rövid időn belül, a szükséges szakmai protokolloknak megfelelően lássuk el a sérülteket – kaptuk a tájékoztatást az intézménytől.
Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetrőlFotók: Sipeki Péter
Helyszíni fotók a szabolcsi halálos balesetrőlFotók: Sipeki Péter
