augusztus 23., szombat

Bence névnap

14°
+20
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

1 órája

A mentők kilenc férfit vittek kórházba a nyírgelsei halálos baleset helyszínéről, ketten még ellátásra szorulnak

Címkék#Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház#Jósa András Tagkórház#sérülteket#tömegszerencsétlenség#Országos Mentőszolgálat

A halálos tömegszerencsétlenség két fiatal életét követelte. A halálos baleset kilenc sérültjét a mátészalkai és a nyíregyházi kórházba szállították, heten már hazamehettek.

Munkatársunktól
A mentők kilenc férfit vittek kórházba a nyírgelsei halálos baleset helyszínéről, ketten még ellátásra szorulnak

A halálos baleset Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt csütörtök délután

Fotó: Sipeki Péter

Halálos tömegszerencsétlenség történt csütörtök délután Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A frontális ütközés 12 embert érintett a személyautóban és a kisbuszban. Az Országos Mentőszolgálat a helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztott. A halálos balesetben ketten haltak meg.

halálos baleset, kilenc sérült, mentők, kórház
Tömegszerencsétlenség történt: a halálos baleset helyszínéről kilenc sérültet vittek a mentők kórházba, ketten meghaltak a frontális ütközésben
Fotó: Sipeki Péter

A halálos baleset két fiatal életét követelte, kilenc sérültet vittek két szabolcsi kórházba

A balesetben egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. A helyszínről hat férfit könnyebb, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – válaszolta megkeresésükre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Mint arról portálunkon is olvashattak, az elhunyt fiatal lány a nagykállói Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium diákja volt. A középiskola közösségi oldalán százak búcsúztak Bogitól, akinek nem volt esélye túlélni a hatalmas erejű ütközést.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház kommunikációs osztálya portálunk kérdésére pénteken közölte: a sérültek közül kettőt a Mátészalkai, hetet pedig a nyíregyházi Jósa András Tagkórházba szállítottak. 

A halálos tömegszerencsétlenségről itt számoltunk be részletesen:

– A betegjogi rendelkezések értelmében az egyes sérültek állapotáról részletes információt nem áll módunkban megosztani. Azt azonban elmondhatjuk, hogy a két tagkórházunkba szállított sérültek közül kettő kivételével mindenkit hazaengedtek. Két sérült a nyíregyházi kórházban további  ellátásban részesül. A traumatológiai ellátás összehangolt működése lehetővé teszi, hogy rövid időn belül, a szükséges szakmai protokolloknak megfelelően lássuk el a sérülteket – kaptuk a tájékoztatást az intézménytől.

Eddig nem látott képek a Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos tömegbalesetről

Fotók: Sipeki Péter

Helyszíni fotók a szabolcsi halálos balesetről

Fotók: Sipeki Péter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu