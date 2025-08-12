augusztus 12., kedd

Tragikus gázolás

2 órája

Szörnyű tragédia: egy 9 éves kislányt gázoltak halálra (fotók, videó)

A kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A halálos kerékpáros baleset körülményeit a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.

Munkatársunktól

Borzasztó tragédia történt Sátoraljaújhelyen hétfő késő délután: egy autó elgázolt egy kerékpáros gyermeket – számolt be a halálos balesetről társportálunk, a Borsod Online

halálos baleset
A halálos baleset Sátoraljaújhelyen történt
Fotó: boon.hu/Vajda János

Halálos baleset: egy kislány az áldozat

A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a halálos kerékpáros baleset körülményeit. A szörnyű tragédia részleteiről a boon.hu oldalon olvashatnak, a cikkben fotók és videók is találhatók. 

Szinte minden napra jut egy ütközés

Szabolcs-Szatmár-Beregben a múlt héten több kerékpáros baleset is történt. Péntek délelőtt egy középkorú férfi Nyíregyházán, a Luther utcán úgy kelt át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, hogy nem szállt le a kerékpárjáról. Egy jobbra kanyarodó autó elütötte, a férfi pedig megsérült, így a mentők ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. Hozzátette: ezzel egy időben az Örökösföldön is hasonló biciklis baleset történt, ott szintén megsérült a kerékpáros, ezért hozzá is mentőt kellett hívni. 

Két nappal korábban személygépkocsi és kerékpáros ütközött Vásárosnaményban, egy szupermarket kihajtójánál. A baleset következtében a kerékpáros felborult és megsérült, őt a mentők kórházba szállították.

 

 

