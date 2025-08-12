19 perce
Szörnyű tragédia: egy 9 éves kislányt gázoltak halálra (fotók, videó)
A kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életét vesztette. A halálos kerékpáros baleset körülményeit a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják.
Borzasztó tragédia történt Sátoraljaújhelyen hétfő késő délután: egy autó elgázolt egy kerékpáros gyermeket – számolt be a halálos balesetről társportálunk, a Borsod Online.
Halálos baleset: egy kislány az áldozat
A 9 éves kislány a baleset következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság munkatársai vizsgálják a halálos kerékpáros baleset körülményeit. A szörnyű tragédia részleteiről a boon.hu oldalon olvashatnak, a cikkben fotók és videók is találhatók.
Szinte minden napra jut egy ütközés
Szabolcs-Szatmár-Beregben a múlt héten több kerékpáros baleset is történt. Péntek délelőtt egy középkorú férfi Nyíregyházán, a Luther utcán úgy kelt át a kijelölt gyalogátkelőhelyen, hogy nem szállt le a kerékpárjáról. Egy jobbra kanyarodó autó elütötte, a férfi pedig megsérült, így a mentők ellátás után kórházba szállították – tájékoztatta portálunkat Bordás Béla városgondnok. Hozzátette: ezzel egy időben az Örökösföldön is hasonló biciklis baleset történt, ott szintén megsérült a kerékpáros, ezért hozzá is mentőt kellett hívni.
Két biciklisgázolás egy időben, és még egy karambol is... – mi van ma Nyíregyházán?!
Két nappal korábban személygépkocsi és kerékpáros ütközött Vásárosnaményban, egy szupermarket kihajtójánál. A baleset következtében a kerékpáros felborult és megsérült, őt a mentők kórházba szállították.
Sokkoló ütközés Vásárosnaményban – Kórházba került a kerékpáros!
