Tragédia

1 órája

Tragédia Nyírtassnál: egy 24 éves lány vesztette életét a balesetben (videó)

Címkék#karambol#baleset#Nyírtass#halálos baleset

Nem álltak meg egy STOP táblánál. Halálos baleset történt Nyírtassnál.

Szon.hu

Ahogy korábban beszámoltunk róla, halálos baleset történt péntek éjjel. Két autó ütközött össze a 4-es főúton Nyírtass közelében, ahol öt ember beszorult a járművekbe.

halálos baleset
Halálos baleset: öten szorultak a piros Suzukiba
Forrás: tenyek.hu

Hat fiatal utazott egy Suzukiban, nem álltak meg egy STOP táblánál, nekik csapódott egy másik kocsi. Egy 24 éves nő az áldozat.

Halálos baleset történt

A piros Suzuki az árokba csapódott, hatan utaztak benne. A másik autóba is beszorult egy utas. Őket a tűzoltók feszítővágó és kéziszerszámok segítségével szabadították ki a roncsokból.

Nagy erőkkel vonultak a mentők a helyszínre, kilenc mentőegységet riasztottak. A piros autóban huszonéves fiatalok utaztak, az egyik beszorult utas egy 24 éves lány volt. A helyszínen próbálták megmenteni az életét a mentősök.

 - Szakszerű és kitartó traumás újraélesztés ellenére sem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette - nyilatkozta a Tényeknek Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.

A Tények úgy tudja, egy barátjukért mentek a fiatalok, bulizni indultak volna. Információik szerint nem álltak meg a Stop táblánál, kihajtottak a főútra, ekkor csapódott nekik a másik autó.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

