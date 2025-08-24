1 órája
Tragédia Nyírtassnál: egy 24 éves lány vesztette életét a balesetben (videó)
Nem álltak meg egy STOP táblánál. Halálos baleset történt Nyírtassnál.
Ahogy korábban beszámoltunk róla, halálos baleset történt péntek éjjel. Két autó ütközött össze a 4-es főúton Nyírtass közelében, ahol öt ember beszorult a járművekbe.
Hat fiatal utazott egy Suzukiban, nem álltak meg egy STOP táblánál, nekik csapódott egy másik kocsi. Egy 24 éves nő az áldozat.
Halálos baleset történt
A piros Suzuki az árokba csapódott, hatan utaztak benne. A másik autóba is beszorult egy utas. Őket a tűzoltók feszítővágó és kéziszerszámok segítségével szabadították ki a roncsokból.
Nagy erőkkel vonultak a mentők a helyszínre, kilenc mentőegységet riasztottak. A piros autóban huszonéves fiatalok utaztak, az egyik beszorult utas egy 24 éves lány volt. A helyszínen próbálták megmenteni az életét a mentősök.
- Szakszerű és kitartó traumás újraélesztés ellenére sem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette - nyilatkozta a Tényeknek Ménes Dávid, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs munkatársa.
A Tények úgy tudja, egy barátjukért mentek a fiatalok, bulizni indultak volna. Információik szerint nem álltak meg a Stop táblánál, kihajtottak a főútra, ekkor csapódott nekik a másik autó.
A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.
