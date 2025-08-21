Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)

Ahogy arról korábban beszámoltunk, halálos baleset történt a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. Az esethez két mentőhelikoptert is riasztottak. A rendőrség a hírt fél hat körül erősítette meg a police.hu oldalon azt írta: „Közúti közlekedési baleset történt augusztus 21-én 16 óra körül Nyírmihálydi és Nyírbátor között. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta.”

Halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között Fotó: Sipeki Péter

A Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos közlekedési baleset helyszínén háromnegyed 6 előtt már nem voltak mentők. A sérülteket elszállították, összesen 12-en voltak érintettek a karambolban, két ember életét már nem lehetett megmenteni.

A helyszíni információk szerint egy nagyecsedi munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy VW személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton. A járműben kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két mentőhelikoptert is riasztottak. A személyautóban hárman ültek, két életet már nem lehetett megmenteni. Egy férfit, aki az autót vezette, kórházba vitték –tudtuk meg. Amíg a holttesteket el nem szállították, nem lehetett a baleset helyszínéhez közelebb menni, távolból láthatjuk a villogó rendőr és tűzoltó autókat. Továbbra is teljes volt az útzár. Hrenkó Péter rendőr főhadnagy, sajtóreferens foglalta össze a történteket:

Este fél 8-kor engedték a kamerákat a helyszínre. A látvány döbbenetes volt, felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó bal oldala, a kisbusz eleje összetört, a motor kiszakadt, mindez megmutatta a frontális ütközés erejét. A roncsok több méteren szóródtak szét, féknyomokat nem lehetett látni. Igazságügyi szakértő vizsgálja a baleset körülményeit, ekkor derülhet ki, mekkora volt a személyautó sebessége. A helyszínre ekkortájt várták az autómentőt.

– A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottunk. A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. A helyszínről hat férfit könnyebb sérülésekkel, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – válaszolta megkeresésükre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.