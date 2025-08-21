augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

19°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halálos baleset

1 órája

Fiatalok haltak meg a karambolban - Döbbenetes látvány a szabolcsi baleset helyszínén (fotók, videó)

Címkék#karambol#tragédia#baleset#halálos baleset

Felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó. Halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között.

Szon.hu

Ahogy arról korábban beszámoltunk,  halálos baleset történt a 471-es úton, Nyírmihálydi és Nyírgelse között. Az esethez két mentőhelikoptert is riasztottak. A rendőrség a hírt fél hat körül erősítette meg a police.hu oldalon azt írta: „Közúti közlekedési baleset történt augusztus 21-én 16 óra körül Nyírmihálydi és Nyírbátor között. A rendőrség a balesettel érintett útszakaszt teljes szélességben lezárta.” 

Halálos baleset történt
Halálos baleset történt Nyírmihálydi és Nyírgelse között Fotó: Sipeki Péter

Halálos baleset történt

A  Nyírmihálydi és Nyírgelse között történt halálos közlekedési baleset helyszínén háromnegyed 6 előtt már nem voltak mentők. A sérülteket elszállították, összesen 12-en voltak érintettek a karambolban, két ember életét már nem lehetett megmenteni.

A helyszíni információk szerint egy nagyecsedi munkásbrigádot szállító Ford kisbuszba csapódott egy VW személyautó, amely feltehetően nagy sebességgel haladva a kanyarban megcsúszott a nedves útburkolaton. A járműben kilencen utaztak, három embert életveszélyes, kettőt súlyos, a többit könnyű sérüléssel szállítottak el a helyszínre kiérkező mentőegységek. Két mentőhelikoptert is riasztottak. A személyautóban hárman ültek, két életet már nem lehetett megmenteni. Egy férfit, aki az autót vezette, kórházba vitték –tudtuk meg. Amíg a holttesteket el nem szállították, nem lehetett a baleset helyszínéhez közelebb menni, távolból láthatjuk a villogó rendőr és tűzoltó autókat. Továbbra is teljes volt az útzár. Hrenkó Péter rendőr főhadnagy, sajtóreferens foglalta össze a történteket:

Este fél 8-kor engedték a kamerákat a helyszínre. A látvány döbbenetes volt,  felismerhetetlenségig összeroncsolódott a személyautó bal oldala, a kisbusz eleje összetört, a motor kiszakadt, mindez megmutatta a frontális ütközés erejét. A roncsok több méteren szóródtak szét, féknyomokat nem lehetett látni. Igazságügyi szakértő vizsgálja a baleset körülményeit, ekkor derülhet ki, mekkora volt a személyautó sebessége. A helyszínre ekkortájt várták az autómentőt. 

– A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottunk. A baleset következtében egy nő és egy férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen sajnos életüket vesztették. A helyszínről hat férfit könnyebb sérülésekkel, míg három férfit súlyos sérülésekkel, stabil állapotban szállítottak bajtársaink földi úton kórházba – válaszolta megkeresésükre Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője.

Helyszíni fotók a szabolcsi halálos balesetről

Fotók: Sipeki Péter

A súlyos karambolnak halálos áldozatai is vannak: a helyszíni információk szerint egy 19 éves fiú és egy 21 éves lány vesztették életüket, mindketten a személyautóban utaztak.

Frissítés:

Befejezték a műszaki mentést és a helyszínelést, a forgalom zavartalanul haladhat. A rendőrök az útlezárást 20 óra 50 perckor feloldották - olvasható a police.hu oldalon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu